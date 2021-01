Calciomercato Juventus, Paratici pensa al colpaccio: servono 25 milioni!

Calciomercato Juventus, nel mirino un nuovo fenomeno da 25 milioni

TORINO – Siamo appena all’inizio della sessione di mercato di riparazione. Paratici e soci sono alla ricerca di rinforzi da regalare a Pirlo per puntellare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Ma pur avendo delle esigenze per l’immediato, gli uomini di calciomercato della Juventus non dimenticano i progetti per il lungo periodo. La Juve è sempre a caccia di giovani talenti per mirare ad un futuro ricco di qualità: i colpi Kulusevski e Chiesa fatti in estate sono un chiaro segnale della tendenza presa dalle politiche di mercato dei bianconeri. Stesso discorso per quanto riguarda altri talenti come Rovella, Reynolds e Dabo. E infatti negli ultimi giorni si sta parlando molto di un altro gioiello su cui avrebbe messo gli occhi la Juventus.

Si tratta di Gabriel Veron, fantasista classe 2002 del Palmeiras. Esterno d’attacco, capace di agire su entrambi i lati del fronte offensivo, già finito nel mirino di diversi top club europei. Secondo quanto riferisce il portale specializzato calciomercato.com, la Juventus sarebbe tra questi. A far compagnia alla Vecchia Signora ci sarebbero Arsenal e Fiorentina, ma il ragazzo sembrerebbe finito sui radar anche di moltissimi altri talent scout. Esplosività e grande tecnica, numeri da circo e dribbling ubriacante: l’identikit del classico prodigio brasiliano, a cui Gabriel Veron sembra rispondere alla perfezione. Stiamo parlando di uno dei possibili prossimi crack del calcio verdeoro, su cui è sempre meglio mettere le mani sin da subito.

Il Palmeiras lo valuta intorno ai 25 milioni di euro, davvero molto considerando il periodo difficile che sta attraversando il mondo del calcio e la giovane età del ragazzo. Tuttavia, è difficile che un gioiello del genere si muova per una cifra inferiore. Il club brasiliano ha praticamente in mano la qualificazione alla finale della Copa Libertadores, manifestazione in cui Gabriel Veron si è messo in luce e gioca il ruolo della grande sorpresa. Insomma, se la Juventus vorrà davvero assicurarselo, dovrà muoversi in fretta. I bianconeri però sono impegnati anche nella ricerca di un nuovo centravanti da regalare subito a Pirlo. Ecco perché sul taccuino di Paratici sono finiti anche tantissimi altri nomi importanti per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<