Allegri: “Dobbiamo fare punti per arrivare secondi”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma domani sera contro il napoli tra le mura dell'Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il napoli nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di SerieA. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, parla in conferenza per presentare la partita dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

NAPOLI - "Mi aspetto un Napoli che si avvia a vincere lo Scudetto: stanno facendo un campionato straordinario, domani sarà difficile perchè loro sono forti. Vorranno fare più punti possibili per vincere al più presto il campionato, e noi dovremmo fare una bella partita, cercando di fare anche noi più punti possibili fino alla fine dell'anno per arrivare al secondo posto".

DIFESA - "Bremer devo vedere domani come sta, gli altri stanno tutti bene. De Sciglio è a disposizione".

EVOLUZIONE - "Dall'andata con loro abbiamo dovuto resettare tutto, abbiamo dovuto risalire la china con questa penalizzazione, abbiamo fatto bene ma da ora bisogna fare meglio. Ci giochiamo due finali, e dobbiamo cercare di prendere la Lazio al secondo posto".

CHIESA - "Ha giocato 90 minuti giovedì, vediamo come ha recuperato".

ATTACCO - "È un momento in cui gli attaccanti sono meno fortunati e magari hanno qualche difficoltà. Sono tutti molto bravi e da qui alla fine ci daranno una grossa mano con i loro gol".

NAPOLI - "Hanno vinto sette volte nelle ultime trasferte, sono una squadra forte che ha ucciso il campionato tenendo un grande ruolino di marcia".

TURN OVER - "Mancano 8 partite in campionato, più due sicure di Europa League e una di Coppa Italia. Dobbiamo essere bravi a riempire tutto maggio, arrivando a centrare le due finali. Pensiamo a domani poi a mercoledì, l'importante è che tutti stiano bene e che possa farli girare tutti, con cinque sostituzioni giocano tutti. Domani sarà importante cercare di vincere".

CAMPIONATO - "Noi abbiamo fatto quello che era possibile dopo la penalizzazione, che ci ha condizionato ma non deve essere un alibi. Ora dobbiamo pensare a quello che deve succedere da oggi a fine stagione. I punti dobbiamo farli sul campo, ora abbiamo tante partite ravvicinate ed importanti e dobbiamo pensare a fare più punti possibili per garantirci la Champions League per il prossimo anno".

CONDIZIONAMENTO - "Non posso dire cosa sarebbe successo senza penalizzazione. So solo che abbiamo avuto una crescita costante, che ci ha permesso di trovare un equilibrio nella squadra. Ci siamo compattati, ma è stato comunque difficile. Quello che hanno fatto i ragazzi è una cosa importante, che non basta per entrare in Champions ad oggi, e quindi serve fare altri punti in queste otto partite".

VLAHOVIC - "Non sono preoccupato, stamattina si è allenato bene ed era sereno. Sta facendo un percorso di crescita, ha trovato difficoltà ma non è che ora è diventato scarso. Dusan è un grande giocatore, che come tutti deve migliorare, e in questo momento gli gira storto. Lui deve rimanere sereno e tranquillo, perchè non è l'unico responsabile della Juventus, lo è tutta la squadra. Lui deve rimanere sereno e tranquillo".

GRUPPO - "Oggi pomeriggio recuperiamo le energie, poi domani prepareremo al meglio la partita. Abbiamo fatto tanto ma non tutto, sarà importante essere concentrati fino alla fine".

RABIOT - "Ha ancora grandi margini di miglioramento, soprattutto nei tiri da fuori e nella verticalizzazione. Sta facendo comunque una stagione straordinaria".

NAPOLI-MILAN - "È stata una partita di grande livello tecnico. Il napoli ha giocato come sempre, domani vorranno rifarsi dell'eliminazione dalla Champions, e soprattutto per loro è una partita che sentono tanto".