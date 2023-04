Allegri: “Faremo il possibile per andare in finale. Vlahovic ha una distorsione”

Il tecnico bianconero presenta in conferenza la semifinale di ritorno della Coppa Italia

La Juventus scenderà in campo domani sera contro l’Inter nella partita valevole per la semifinale di ritorno di CoppaItalia. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in t dalla sala stampa dell’Allianz Stadium.

SEMIFINALE - "È sempre una partita contro l'inter, una semifinale di ritorno di Coppa, dove entrambi ci giochiamo la finale. Dovrà essere una bellissima serata di calcio e di sport e faremo il possibile per andare in finale".

FORMAZIONE - "Gioca Perin. Doveva giocare Vlahovic ma ha avuto una distorsione alla caviglia, domani valuterò ma difficilmente sarà della partita".

MIRETTI - "Dopo un periodo di appannamento che è normale, soprattutto perchè è un 2003 che ha fatto più di 30 partite, sta tornando in una buona condizione".

ILING JUNIOR - "Sta tornando in condizione anche lui dopo una botta rimediata con il Lecce".

POGBA - "Sta meglio, domani potrà fare un pezzetto di partita".

INCERTEZZA - "Dobbiamo preparare tutto con voglia di rivalsa. Se siamo bravi e fortunati andremo in finale, altrimenti faremo i complimenti all'inter. È un periodo decisivo, in campionato avremo una partita difficile contro il Bologna, dobbiamo tornare a vincere in Serie A, abbiamo l'obiettivo di arrivare secondi, che ci farebbe anche arrivare in Supercoppa il prossimo anno".

SITUAZIONE - "Dobbiamo pensare a lavorare sul campo, comportandoci come sempre nei confronti di quello che succede al di fuori del campo. Le lamentele non portano a nulla, tutti dobbiamo continuare a essere concentrati sul campo. Non dobbiamo spendere energie inutili, perché le lamentele non portano punti. Domenica abbiamo lasciato un punto sul campo, dobbiamo essere arrabbiati e dobbiamo migliorare su questo".

FUTURO - "Ho un contratto di due anni. Sono un privilegiato a lavorare alla Juventus, poi nell'arco della vita ci sono momenti di difficoltà da affrontare con serenità e spalle larghe. Io quando faccio parte di una società sono un aziendalista, non ho solo responsabilità tecniche ma anche di valorizzare i giocatori. Dobbiamo pensare a finire bene il campionato, ad arrivare secondi e ad arrivare nelle due finali, che non è facile. Poi bisogna avere le idee chiare sul prossimo anno, e la Juventus dovrà programmare il futuro con serenità e voglia di migliorare, sapendo che dobbiamo tornare a vincere. Stanno arrivando risultati dalla seconda squadra, abbiamo due centri sportivi, le Women stanno aumentando di valore, quindi sono contento della crescita della società. Poi bisogna lavorare con serenità".

APPROCCIO - "Se abbiamo sbagliato ogni tanto gli atteggiamenti cercheremo di evitarli, dobbiamo avere un comportamento esemplare e miglioreremo anche in questo. Quello che è successo all'andata rimane lì, la Juventus ha preso 171 persone colpevoli di comportamenti non idonei, e la società sta facendo un grande lavoro che credo sia da prendere come esempio da perseguire. Domani dovrà essere una bella partita agonisticamente forte, sperando che tutto vada liscio".

CONCENTRAZIONE - "Tutti gli anni lavoriamo per i trofei. Lo scorso anno abbiamo perso la Coppa Italia, quest'anno cercheremo di arrivare in fondo anche in Europa League. Secondo me stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo inserito tanti giovani che stanno crescendo. Ci sarebbero tante cose da sistemare in Italia ma andrebbero decise, cosa che non fa nessuno. Noi dobbiamo lavorare sulle piccole attenzioni e i dettagli che fanno vincere o perdere le partite".

ATTACCO - "Se ha recuperato gioca Milik. Kean è fuori sicuro perchè sta ancora male, speriamo torni in una decina di giorni. Domani mattina deciderò se giocheranno tre in avanti o due, la partita potrà essere lunga ed avrò bisogno di cambi".

DI MARIA - "Mi aspetto quello che ha fatto fino ad ora. È un giocatore straordinario su cui ci appoggiamo, gli basta mezz'ora per fare la differenza".

ANNATA - "Arrivare nelle due finali sarebbe il raggiungimento di due obiettivi, ma facciamo un passo alla volta. Domani abbiamo la Coppa Italia, vediamo di riuscire a passare e di sistemare alcune cose, poi dobbiamo continuare la corsa in campionato e cercare di arrivare al secondo posto. Facciamo tutto sul possibile, l'impossibile non ci riusciamo, quindi continuiamo a lavorare con serenità ed equilibirio".