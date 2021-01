Alle 13:00 Andrea Pirlo in conferenza stampa

TORINO – Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo parla dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la partita in programma domani alle 18 a Marassi contro la Sampdoria. La gara, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, segna la fine di un mese di gennaio molto impegnativo per i bianconeri, che sono riusciti a vincere tutte le partite tranne quella contro l’Inter, persa a San Siro per 2-0. Queste le parole del tecnico bresciano.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<