Andrea Pirlo in conferenza stampa: “CR7 giocherà con Dybala. Ho parlato con la società e sono tranquillo”

Il tecnico bianconero presenta la sfida di domani

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domenica al Udine per continuare la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. I bianconeri sono al quarto posto in classifica insieme a Napoli e Milan, con l'Atalanta a due punti di vantaggio. Una partita importante quella di domani, che il tecnico della Juventus Andrea Pirlo presenta in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

SULLA PARTITA - "L'Udinese è una squadra molto fisica e composta da giocatori con spiccate qualità tecniche. A parte De Paul e Pereyra hanno anche altri giocatori molto forti. Sarà molto importante per noi perche abbiamo un obiettivo in testa e dobbiamo cercare di raggiungerlo".

SU RONALDO - "Sta bene ed è sereno. Giocherò con Dybala perche Morata non è al massimo delle condizioni e vedremo s Elo porteremo ad Udine".

SUL FUTURO - "Io sto bene. Ho parlato con la società l'altro giorno come capita ogni volta che vengono al campo, ma sono molto sereno. Guardo il presente, sono l'allenatore della Juve e sono contento di essere qui, cerco solo di fare bene il mio lavoro".

SUGLI INSULTI AL FIGLIO - "Mi dispiace per lui perch non c'entra niente e come ha detto lui la sua unica colpa è quella di essere figlio di un allenatore. Ho parlato con lui e gli ho detto di stare tranquillo e di non dargli peso, sperando che queste persone possano cambiare la loro mentalità e far si che il mondo diventi migliore".

SU CHIESA E DANILO - "Danilo sta bene, Chiesa un pò meno. Non è ancora al 100%, oggi pomeriggio vedremo tutte le dovute precauzioni e domani capiremo se potrà scendere in campo dall'inizio".

SU KULUSEVSKI E CHIELLINI - "Con Chiellini parlo tutti giorni, non sul futuro ma sul presente. Sia io, sia lui e la squadra siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare. Kulusevski sta bene e potrebbe partire anche dall'inizio".

SU DYBALA - "Sta meglio e si è allenato bene. Domani partirà dall'inizio, ha messo benzina nelle gambe che è la cosa più importante".

SULLE VOCI - "Sui possibili successori lo leggo da voi. Io sono sereno e concentrato su quello che devo fare, devo portare la squadra in Champions e vincere la Coppa Italia. Sono talmente concentrato su quello che devo fare e non ho tempo di pensare ad altro".

SULLA LOTTA CHAMPIONS - "Non so se siamo la squadra già in difficoltà. Sarà una lotta con tutte le altre fino all'ultima giornata, saranno gare importanti e impegnative per tutti e l'unico nostro obiettivo è quello di portare a casa i 3 punti".