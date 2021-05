Calciomercato Juventus – Robe da pazzi: possibile il grande ritorno

I tifosi della Juventus sperano di vivere semplicemente un incubo e di potersi svegliare e ritrovarsi per la decima volta campioni d'Italia. E invece no! A rischio ci sarebbe pure la qualificazione alla prossima Champions. Sulla graticola sono finiti tutti, Pirlo in primis. Ma certe scelte nella costruzione della squadra si sono rivelate altamente fallimentari. Insomma, questa rosa ha mostrato dei grossi limiti in alcuni reparti. In particolare c'è un'operazione che col senno di poi è stata bocciata da tutti<<<