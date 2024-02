Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma domani sera allo Stadio Bentegodi contro il Verona

Cristiano Passa Redattore 16 febbraio 2024 (modifica il 16 febbraio 2024 | 11:50)

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Verona nella partita valevole per la venticinquesima giornata del campionato di SerieA. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

VERONA - "Aver fatto un punto in tre partite non è bello. La trasferta di Verona è sempre complicata. Baroni sta facendo un ottimo lavoro nelle difficolta in cui si trova. Hanno perso a Milano e a Napoli a fine partita, bisogna fare una bella partita ed avere un atteggiamento migliore delle ultime partite, soprattutto sull'attenzione ai dettagli".

MODULO - "Continueremo così, non sono tre risultati che cambiano il corso della stagione. 7 anni fa dopo Firenze c'era bisogno di cambiare, ora no. Le scorse sono state prestazioni sottotono ma non brutte. Abbiamo pagato nei dettagli, non siamo stati attenti e dobbiamo avere maggiore attenzione nei particolari, che sono le cose che ti fanno vincere o perdere".

ATTACCO - "Federico viene da un periodo strano, sta trovando la condizione e sarà importante per il finale di stagione. Domani ho 4 attaccanti, rientra Vlahovic, saranno tutti a disposizione. Poi indipendentemente da chi gioca e chi subentra, domani bisogna avere un atteggiamento diverso".

TROFEI - "1000 giorni senza trofei? Quando chiudi dei cicli e ne apri altri serve tempo. Abbiamo la possibilità di vincere la Coppa Italia che è ancora in ballo. Non giochiamo la Champions non per colpa della squadra ma per altre vicissitudini. La società ha chiesto delle cose che stiamo portando avanti. Dal 2011 non siamo mai stati fuori dalla Champions, che non è una cosa da poco (al netto dello scorso anno). Non sono cose facili, la Juventus è abituata a vincere trofei, sappiamo di dover fare di più ma intanto pensiamo a garantirci la Champions, per cui mancano tanti punti che dobbiamo riprendere a fare".

FUTURO - "Bisogna fare un passo alla volta. Cerchiamo di finire quest'annata al meglio, facendo tesoro di quello che abbiamo buttato nelle ultime tre partite. Dobbiamo riprendere il cammino. Poi quello che sarà lo vedremo: la Juventus ha una rosa di giovani che quest'anno stanno facendo esperienza, vedi la partita di Milano. Ci sono poi dirigenti che faranno di tutti per rinforzare la squadra che il prossimo anno potrà e dovrà avere più partite".

ATTENZIONE - "Quando le cose vanno bene c'è un abbassamento di attenzione, che è responsabilità di tutti e per primo mia, e questo forse è successo".

FUTURO - "Ho sempre detto e lo ripeto: ho ancora un anno di contratto, stiamo lavorando bene questa stagione e l'improntate è arrivare in fondo al meglio".

COSTRUZIONE - "Non servono strigliate, perchè un conto sono i risultati un conto le prestazioni. Non è che le prestazioni sono state peggiori, è che il risultato condiziona il giudizio come è sempre stato e come è giusto. Noi che siamo dentro dobbiamo analizzare anche altre cose e mantenere l'equilibrio, sia che si vinca che si perda. Abbiamo peccato in alcuni dettagli e siamo stati puniti, e dobbiamo rimettere attenzione nei dettagli".

TRIDENTE - "Stiamo lavorando tutti i giorni, perché più giocatori di qualità ci sono in campo meglio è. Poi c'è la condizione di squadra e tutto il resto, non sono semplici calcoli matematici. Devo cercare di valutare momento e condizione dei giocatori, l'importante è avere giocatori su cui contare e che si mettano a disposizione. Domani ci sarà una partita faticosa, basterà mettere più attenzione".

SETTIMANA - "Più parliamo e meno facciamo. Ora abbiamo molto da fare, dobbiamo fare risultato domani che sarà difficile perchè veniamo da un periodo negativo. Dovremmo mettere più attenzione nei dettagli e nei particolari, poi dovremo correre più degli altri e metterci al loro pari altrimenti faremo fatica".

ALCARAZ - "È un giocatore bravo che sta crescendo. Ha una grande rapidità di apprendimento e sono contento di quello che sta facendo".

DJALO - "Viene da un infortunio, sta crescendo e sarà anche lui utile fino a fine stagione".

CONTE - "Non so chi allenerà. Ha fatto ottime cose ovunque ha lavorato. Prima di pensare al futuro cerchiamo di arrivare domani al meglio per fare risultato e di arrivare in fondo cercando di centrare l'obiettivo Champions. Poi avremo le sfide di Coppa Italia da vincere con grande voglia e passione".

