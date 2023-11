Alex Sandro rientra in gruppo: ritorno importante verso il Derby d’Italia

Il difensore brasiliano ha messo da parte i guai fisici che lo tenevano i box da diverse settimane ed è pronto al rientro in campo

La pausa per le nazionali servirà anche in casa Juve a recuperare alcuni giocatori infortunati, o almeno la speranza è quella. Ci sono ancora dubbi su quando Weah e soprattutto Danilo potranno tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, mentre Locatelli sarà con tutta probabilità out dalla sfida di cartello dal prossimo turno di Serie a.