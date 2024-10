Albertini: “Inter-Juventus mi ha veramente emozionato”

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha detto la sua sulla partita della Juventus contro l'Inter di ieri sera.

Demetrio Albertini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole all’ANSA: “Per me Inter-Juventus è stata una partita spettacolo perchè ha creato una marea di emozioni, le puoi ricevere da un dribbling e soprattutto da un gol. Ci possono essere anche degli errori certo, ma si è vista soprattutto la bravura degli attaccanti. Parto dal presupposto che ci vorrebbero tante partite aperte come questa. Tutte le volte c’è un sussulto, ieri mi sono emozionato. In queste partite si vede come i giocatori hanno più coraggio nell’uno contro uno. Così si fa superiorità numerica. Vedere due squadre affrontarsi così a viso aperto mi ha ricordato le partite di altri campionati, come la Premier inglese e la Liga spagnola, dove senza emozione la gente non va allo stadio. Dai noi ci sono troppe partite noiose”.

Sulla gara

“A me Inter-Juve è piaciuta moltissimo, poi analizzeremo anche gli errori…mi auguro che gli allenatori pensino a giocare sempre più partite così. In questo modo si può anche vincere. Il Manchester City e il Liverpool giocano un calcio aperto dove i difensori sono sulla linea del centrocampo, è una questione di mentalità. Anche Barcellona e Real Madrid desiderano divertire giocando. Questo è il bello del calcio. Meglio un 4-4 che un noioso 1-1. Poi si può discutere sul fatto se conta prima vincere o meno, anche questo è il bello del calcio”.