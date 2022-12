Al Khelaifi: Superlega? Tutti sono contro, impossibile realizzarla”

Il presidente del Paris Saint-Germain e dell'ECA è tornato ad attaccare la Superlega in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport UK

redazionejuvenews

Nasser Al Khelaifitorna a parlare di Superlega, progetto che coinvolge la Juventus. Il presidente del PSG e dell'ECA ha rilasciato un'intervista a Sky Sport UK e non ha usato mezzi termini: "Nessuno prenderebbe parte a questo torneo e nessuno andrebbe a vedere le partite. Bella competizione con tre squadre...Tutti sono contro la Superlega: i club, i tifosi, tutte le parti interessate".

Al Khelaifi ha aggiunto: "E' veramente qualcosa a cui nessuno può pensare, perché, come ho detto più volte, non si tratta di un contratto legale, ma di un contratto sociale. Onestamente sarà impossibile per loro realizzarla e credo che loro lo sappiano, ma vogliono trarre il massimo dall'Eca o dall'Uefa, è una sorta di negoziazione da usare contro di noi, ma è tutto molto chiaro, non hanno nulla da negoziare".

L'ECA lavora al fianco dell'Uefa: "Come vedete noi club siamo qui, siamo molto uniti con l'Uefa, stiamo facendo decisamente molto meglio di prima sotto tutti i punti di vista. Siamo più vicini, come una famiglia e siamo tutti insieme: grandi, medi e piccoli club unti per risolvere i problemi del calcio europeo".

Il presidente del club parigino poi ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "È una leggenda, una stella. Il calciatore lo ammiro e lo amo come giocatore e professionista. Un giocatore fantastico. Il problema oggi per noi è abbiamo la posizione in campo, quindi non è facile prendere il posto di chi c'è già. Sarebbe impossibile, onestamente, per noi".