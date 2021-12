AIC, Calcagno: “Il 98% dei giocatori in Italia ha completato il ciclo di vaccinazione”

Il presidente dell'AIC ha parlato

Abbiamo insistito sull’importanza delle vaccinazioni, cosa che ha completato il 98% dei calciatori in Italia. La speranza è che si riesca a convivere con serenità, non sarà semplice visti i numeri dai quali dipendiamo ma è chiaro che su un obbligo vaccinale dobbiamo sempre tenere in considerazione che parliamo di lavoratori subordinati e quindi dovremo stare attenti ai tecnicismi che oggi non sono molto chiari e che devono essere chiariti i prima possibile. Se il resto del mondo avesse avuto una risposta a livello vaccinale simile, tutto il sistema ne risentirebbe meno, decisamente. Salernitana? Non ho anticipazioni sulle trattative in corso, speriamo che gli ultimi giorni siano quelli decisivi. Se la trattativa si chiudesse darebbe ulteriori 45 giorni di tempo per concludere le eventuali altre pratiche burocratiche.