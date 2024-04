Agroppi: “In passato gli arbitri avevano sudditanza per la Juventus”

Intervistato per Italpress, Aldo Agroppi ha parlato in occasione del prossimo match tra Torino e Juventus. Ecco le parole dell'ex calciatore granata: "Ho sempre espresso ciò che sembrava ovvio a tutti: che gli arbitri avessero un atteggiamento servile nei confronti della Juventus. Non è un caso che ogni volta che ho parlato, sono stato accolto da attacchi altamente offensivi. Ecco perché nel tempo ho preso sempre più le distanze da questo mondo del calcio che vive di ipocrisia. È meglio godermi la famiglia, gli amici e le partite a carte. Dopotutto, chi vuole conoscere i miei pensieri deve solo bussare alla mia porta. Accolgo tutti e mi impegno in conversazioni significative, purché non siano ordinarie e superficiali".