Agnelli, tweet con frecciatina: ecco cosa ha pubblicato il numero uno bianconero

TORINO- Il 2021 della Juventus è iniziato sicuramente nel modo migliore. Prima il 4-1 all’Udinese di domenica scorsa, che ha subito cancellato il brutto ko contro la Fiorentina dello scorso 22 dicembre, poi la vittoria di San Siro. Un 3-1 al Milan capolista, e fin lì imbattuto da ben 10 mesi, che riporta la squadra di Pirlo a credere nel decimo scudetto consecutivo, che sembrava essersi allontanato con i 10 punti di distacco dai rossoneri. Una gara, quella di mercoledì sera, che ha anche rischiato di non andare in scena. Le riscontrate positività al Covid di Cuadrado e Alex Sandro, infatti, avevano allarmato la Asl di Torino, che sarebbe stata pronta ad intervenire in caso di confermato focolaio. La Juve, riscontrati solo due positivi nel gruppo squadra, ha deciso poi di scendere in campo come da protocollo, così come ha fatto anche la squadra di Pioli, che in mattinata aveva ricevuto la notizia dell’indisponibilità di Ante Rebic e Rade Krunic per lo stesso motivo.

Il numero uno bianconero, nella tarda serata di ieri, ha poi voluto lanciare una probabile frecciatina verso la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal Napoli in merito alla gara che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 di ottobre con i bianconeri all’Allianz Stadium. Una foto che raffigura due autobus della Juventus fuori dallo stadio di San Siro, che probabilmente vuole sottolineare come il club campione d’Italia sia partito lo stesso da Torino, nonostante i due indisponibili, per la volta del capoluogo lombardo e abbia scelto di giocare senza chiedere il rinvio della gara. Immediata la reazione dei tifosi bianconeri, scatenatisi sotto il post del numero uno juventino:

