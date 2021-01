Agnelli: “È nostro dovere pensare al futuro del calcio, perderemo più di due miliardi di euro”

TORINO – La Juventus continua la sua corsa al primo posto in campionato, con i bianconeri che hanno un ritardo di sette punti dal Milan capolista e di cinque dall’Inter seconda, con una partita ancora da recuperare, quella contro il Napoli, che potrebbe portare i bianconeri, in caso di vittoria, ancora più a ridosso delle zone alte della classifica. La squadra di Andrea Pirlo ha di fronte una serie importante di partite, a cominciare da questa sera contro la SPAL. Vincendo la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, i bianconeri si qualificherebbero per le semifinali, dove incontrerebbero l’Inter. Le due partite con i nerazzurri andrebbero ad incastrarsi in un calendario già fitto, che vedrebbe i bianconeri giocare ogni tre giorni fino alla partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

Mentre la squadra bianconera cerca di recuperare i distacchi sul campo, sul mercato Fabio Paratici sta studiando i possibili colpi per questi ultimi giorni, con la società bianconera che però sfrutterà solo eventuali occasioni che si presenteranno, come dichiarato più volte sia da Paratici che dal tecnico Andrea Pirlo.

Fuori dal campo sta lavorando anche il Presidente bianconero Andrea Agnelli, che, durante una diretta streaming di News Tank Football, ha parlato, anche in qualità di presidente dell’ECA, del momento del calcio europeo, colpito dalla pandemia: “Non siamo ancora in grado di capire a fondo cosa sia successo all’industria e cosa significhi questa crisi per i club. Deloitte Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni. Temo che sarà di più. È nostro dovere pensare al futuro affinché il calcio resti, nei prossimi decenni, lo sport più amato al mondo”.

