Agnelli: “Dieci anni che vinciamo un trofeo, ma il più bello sarà sempre il prossimo”

TORINO – Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia la Juventus ha subito riscattato la brutta sconfitta di San Siro rimediata domenica sera, portando a casa la nona Supercoppa Italiana della sua storia. Contro il Napoli decidono i gol, tutti nella ripresa, messi a segno da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che consegnano ad Andrea Pirlo il suo primo trofeo da allenatore. Una partita dai ritmi blandi nel primo tempo, in cui le squadre giocavano per non farsi male e in cui, ad esclusione di un colpo di testa di Lozano (miracolosa la risposta di Szczesny), non si segnalano occasioni da rete particolari. Molto meglio il secondo tempo, in cui i campioni d’Italia alzano i ritmi e prendono possesso del campo, schicciando la squadra di Gattuso nella sua metà campo fino a trovare il vantaggio con Cr7, bravissimo a sfruttare una palla vagante in area dopo angolo battuto da Bernardeschi. Il Napoli nel finale ha avuto due occasionissime, ma prima l’imprecisione di Insigne, che calcia malamente fuori un rigore procurato da Mertens, e poi Szczesny (ancora miracoloso a un minuto dalla fine) negano il pareggio.

Su una ripartenza all’ultimo minuto, con il Napoli tutto in avanti, Cuadrado mette in mostra tutta la sua velocità mangiandosi il campo e servendo a Morata, tutto solo a porta vuota, il pallone del 2-0. Game, set, match, la Juve porta a casa il primo alloro della stagione, che porta così a dieci le annate consecutive con almeno un trofeo per la Vecchia Signora. Un traguardo ricordato anche dal presidente Andrea Agnelli sul proprio profilo Twitter: “sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo… pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo! #finoallafine”:

Ma attenzione perché, nel frattempo, sono arrivate anche alcune importantissime notizie di mercato in casa bianconera: >>>> Ore caldissime, Alfredo Pedullà svela una grossa novità: svolta decisiva in arrivo! <<<<