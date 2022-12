Aghemo: “Chiesa come un nuovo acquisto, per Pogba c’è la data”

L'argomento più caldo in chiave Juventussono le vicende giudiziarie che vedono coinvolto il club e molti dei suoi ex dirigenti. Ma nel frattempo c'è da pensare al campo. Da ieri infatti la squadra è tornata ad allenarsi allo Juventus Training Center, in vista della ripresa della Serie A. Tra meno di un mese infatti ci sarà il primo impegno ufficiale: il 4 gennaio è in programma la trasferta di Cremona.