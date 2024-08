Agente Rugani: “Ringraziamo la Juve per questi nove anni”

Intervistato da TuttoJuve l'agente di Rugani Davide Torchia ha parlato del passaggio del suo assistito all'Ajax

Intervistato da TuttoJuve l’agente di Rugani Davide Torchia ha parlato del passaggio del suo assistito all’Ajax: “La negoziazione è nata tra fine giugno e inizio luglio, l’Ajax aveva bisogno di sfoltire un po’ l’organico e c’erano da liberare determinate posizioni per poter prendere Daniele. È una società che, avendo tanti giocatori in rosa, sta molto attenta ai conti e attende qualche cessione prima di poter finalizzare un acquisto. Posso dire che, fin da subito, c’è stata grande convinzione sia da parte del CEO Kroes e sia con il nuovo mister Farioli, con cui il ragazzo si è confrontato e si è trovato a livello di idee. La trattativa è andata un po’ per le lunghe per questa ragione, non per il nostro e il loro volere”.