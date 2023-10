L’agente di Huijsen: “Lo voleva anche il Barcellona ma ha scelto la Juve”

"Persino Jordi Cruijff, quando era ancora un dirigente blaugrana, si era mosso in prima persona per arrivare a Dean - ha rivelato -. Noi però abbiamo preferito la Juventus al Barcellona o al Bayern Monaco per due motivi. Il primo riguarda la chiarezza del club bianconero: la Juventus aveva un progetto per Huijsen e ci siamo subito innamorati. E poi il ragazzo voleva confrontarsi con il campionato italiano, ideale per far crescere un difensore tecnicamente e tatticamente: la Serie A è come un master per i difensori. Lui si ispira a Chiellini, Sergio Ramos, Van Dijk e De Ligt: gli auguro di seguire le loro orme".