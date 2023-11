Ag. Rugani: “Rinnovo? Noi siamo disponibili a parlarne. Daniele è felice”

Contro il Cagliari è tornato al gol permettendo alla Juventus di allungare il filotto di vittorie consecutive. Buon momento per Daniele Rugani, che guarda al futuro in bianconero con fiducia dopo stagioni complicate. E a TuttoJuve, l'agente del difensore azzurro, Davide Torchia, apre anche alla possibilità di rinnovo con i bianconeri, voluto da entrambe le parti in causa: il difensore toscano è in scadenza a giugno del 2024.