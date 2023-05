Ag. Rugani: “Daniele è bravo e nella rosa della Juve ci può stare”

Davide Torchia , agente di Daniele Rugani , ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del suo assistito. Ecco le sue parole: "Va fatta una premessa. Non è che Rugani ha giocato meno perché è cresciuto Gatti. Gatti è molto bravo giocando a centrodestra in una difesa a 3 perché è il suo ruolo congeniale. Allegri vede Rugani difensore centrale come Bremer e Bonucci, tutti giocatori fortissimi. Quelli di Gatti e Rugani sono ruoli diversi e infatti col Napoli hanno giocato insieme.

I tifosi lo criticano? Lui ha fatto buone prestazioni quest’anno e anche l’anno scorso e altre volte. Ha fatto buone partite importanti e di cartello, non vedo dove sia il problema. A volte si tende a preferire quello che viene da lontano, mentre quello che è in casa sembra meno bravo rispetto a chi viene da altri club. Rugani è affidabile e posso dire con certezza che nella rosa della Juve ci può stare ed è un titolare come gli altri difensori. Se in 8 anni Allegri non l’ha mandato via è perché lo considera bravo.