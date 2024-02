Ag. Jorginho: “Se tornasse in Italia preferirebbe la Juventus o la Lazio”

Intervistato a Tv Play, Joao Santos ha parlato del suo assistito Jorginho. Per l'agente, un futuro ipotetico in Italia potrebbe significare vestire la maglia della Juventus. Ecco le sue parole: “Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le sue caratteristiche ma anche alla Juve dove c’è un grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli al Napoli. Poi non escludo anche un ritorno in azzurro col nuovo mister Calzona che prima lavorava con Sarri. Alla Roma invece non credo perché non ci sono mai stati contatti ma, per forza e tradizione, non escludiamo Milan e Inter dove vorrebbero giocare tutti”.