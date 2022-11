Ag. Iocolano: “Simone è un punto di riferimento per i compagni”

Andrea Fulco, agente di Simone Iocolano, ha analizzato il rendimento del centrocampista della Juventus NG.

redazionejuvenews

Andrea Fulco, agente di Simone Iocolano, calciatore della JuventusNext Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Ha giocato benissimo, non ha sbagliato nulla. Tanta roba. Era in gran condizione fisica e mentale, i gol siglati sono la ciliegina sulla torta. E' stato il punto di riferimento dei compagni, sono contento perché nelle ultime 6/7 partite è tornato il vero Simone".

Sui mesi passati: "Per me ha subito un po' il passaggio alla Juventus, la maglia pesa sempre anche se è una seconda squadra. Lui è sempre stato il miglior giocatore su cui puntavano, qui si è trovato ad essere uno qualunque in mezzo a tanti bravissimi. Il ruolo di chioccia non è per tutti, ci ha messo un po' ad entrare nella parte. E sta andando alla grande, è tra i migliori come intensità. E' un signor professionista".

Sul trasferimento: "Non proprio, anche perché c'è stata una mezza idea durante la sessione estiva del 2020. Purtroppo non se ne fece nulla per i vincoli che ci sono con la Juve, così ci abbiamo riprovato in seguito e con il Direttore è stata trovata una quadra. Ed eccoci qui. L'obiettivo di Simone è quello di portare la Next Gen in Serie B, lui ci tiene parecchio e lo vorrebbe con tutte le sue forze. E' in scadenza e la volontà è quella di restare il più a lungo possibile, perché può dar tanto in campo e nello spogliatoio".