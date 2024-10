Adani difende Motta: “La filosofia di Allegri non ha portato alla vittoria”

Inizio di stagione con diverse difficoltà per Thiago Motta ma Adani lo difende: "Quanti scudetti ha vinto la Juve negli ultimi 4 anni?"

La scorsa estate la Juve ha avviato una vera e propria rivoluzione, tanto nella rosa quanto nelle idee di gioco. Via Allegri, dentro Thiago Motta, per una Vecchia Signora più moderna e propositiva. Alcuni si aspettavano un cambiamento repentino e subito vincente, ma in realtà questo inizio di stagione ha riservato già alcune delusioni. Dopo 10 giornate la Juve si ritrova infatti a 7 punti di distanza dal Napoli primo in classifica, ma in fondo il nuovo percorso è appena iniziato: bisognerà avere un po’ di pazienza e fiducia.

Juve, le parole di Adani

Intervenuto dagli studi di DAZN Lele Adani ha commentato: “Quanti Scudetti ha vinto la Juve negli ultimi quattro anni? Zero, l’ultimo l’ha portato a casa Sarri. Il percorso precedente non era corretto. Tutti i tifosi si aspettano la vittoria, non le do tempo nemmeno io, ma chi dice che non sia la strada giusta? Gli ultimi quattro anni, o l’ultima filosofia del secondo Allegri, non ha prodotto nemmeno andarci vicino. E’ arrivata costantemente a 20 punti dalla prima”. Dopo Allegri serviva una svolta e Thiago Motta sta sicuramente lavorando nella direzione giusta. Ci vorrà tempo, certo, ma in effetti quanto visto con Max nelle scorse stagioni non è stato sufficiente. Vedremo se è stata la scelta giusta.