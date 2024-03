Adani: “Lazio e Juventus hanno avuto una mentalità diversa”

Dagli studi della DS, Lele Adani ha commentato la prestazione di Lazio e Juventus. Ecco le sue parole: "Tudor ha cambiato l'assetto, ha cambiato gli interpreti, ha cambiato durante la partita. Poi mentre la Juventus speculava per portare a casa lo 0-0, con 10 giocatori più il portiere praticamente dentro la propria area di rigore, al 93' segna il terzino destro della Lazio. Quindi è questione di uomini, di mentalità, di voglia di vincere, di attitudine. E quando cambi subito un allenatore non può essere subito un discorso tecnico-tattico, fermo restando che Tudor ha messo mano anche dal punto di vista tecnico tattico, ma sicuramente di mentalità e di voglia di andare a prendersi la partita sì. La Lazio è andata a pressare ultra-offensiva, la Juventus non ripartiva più e alla fine proprio per questi dettagli possiamo dire che la Lazio ha vinto con merito".