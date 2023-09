Adani: “La Juve deve vincere lo scudetto, il resto sono bugie”

La Juventus ha iniziato il campionato al meglio, vincendo per tre partite su quattro e portandosi al secondo posto in classifica a 10 punti. Due le lunghezze che separano i bianconeri dall'Inter prima in classifica, e la squadra di Massimiliano Allegri avrà ora una settimana per preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma sabato pomeriggio.