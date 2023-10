Adani: “Juventus in lotta scudetto. Allegri vola basso? Non gli credono”

Lele Adani, ospite alla DS, ha commentato la vittoria della Juventus contro il Milan. Ecco cosa ha detto: "Avrebbe potuto e dovuto fare di più ma credo che questa è la filosofia del suo allenatore. In queste partite sporche quasi non giocate fatte e preparate per mantenere la partita in parità. Per poi usufruire eventualmente dei cambi di livello assoluto come Vlahovic e Chiesa.Poi ha trovato una giocata come quella del suo portiere che l'ha mantenuta in vita e poi ha provocato l'errore di Thiaw quindi quando la partita perde il suo equilibrio secondo me era solo una questione di tempo perché la Juventus ha i giocatori, ha esperienza e nella filosofia del suo allenatore c'è vivere queste partite in questo modo quindi non c'è da stupirsi per due cose. Uno che la Juventus abbia vinto e due che giochi per lo scudetto perché non può essere altrimenti".