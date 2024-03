Adani: “Contro il Napoli c’è stata la migliore Juve in produzione offensiva”

Dagli studi della DS, Lele Adani ha commentato la prova di Napoli e Juventus nel match serale della ventisettesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole: "In termini di occasioni che secondo me è il primo dato che va valutato. La Juventus ha creato tanto e in situazioni favorevoli. Se Vlahovic aveva tirato via le castagne dal fuoco in altre gare, contro il Napoli ha sbagliato. La Juve oggi ci è arrivata tanto e con uomini diversi quindi maggior merito al merito al Napoli. Ha vinto contro una Juventus in palla, la migliore di quest'anno in termini di produzione offensiva".