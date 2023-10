Abodi: “Vietare la Nazionale italiana a chi scommette”

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi , ha appalto intervenendo ai microfoni della trasmissione "Un giorno da pecora", ai quali ha detto la sua sul calcioscommesse : " Ho parlato di alto tradimento , sì. Anche perché in questi giorni ho colto da parte di molti appassionati e tifosi, la sensazione di essere stati traditi, una sensazione di disorientamento per ciò che è accaduto. Un calciatore ai massimi livelli, pensa di essere in un mondo a parte. Inizia a scommettere facendo finta di non sapere che è vietato".

"Non so se devono poter tonare a giocare in Nazionale. La Nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire non fare più sport, ma farlo in altro modo. È una valutazione che va fatta, al netto però del fatto che prima va provato tutto, ovviamente. Anche il patteggiamento presuppone un’assunzione di responsabilità pro futuro. Penso sia interessante che ci sia una parte di riabilitazione attraverso i servizi sociali. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po’ meglio".