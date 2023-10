A. Zenga: “Allegri difensivista. Tattica che non porta risultati”

Intervenuto a Sportitalia, Andra Zenga , figlio di Walter, ha parlato della Juventus . L'ex calciatore non sarebbe rimasto impressionato dalla prestazione dei bianconeri contro il Torino . Inoltre, Zenga non caldeggerebbe il modo di giocare del tecnico Massimiliano Allegri . Ci sarebbe però anche un attenuante. Ecco le sue parole:

"Allegri riparte sempre dalla difesa, non so quanto possa essere una tattica che porti risultati. Il derby l'ha vinto non brillando, sfruttando due calci piazzati. Adesso è a -4 dalla vetta. Nonostante l'obiettivo dichiarato sia la Champions devono lottare per il titolo. Mi sembrano una squadra che vive di episodi. Li vedo un po' tornati ai risultati degli ultimi due anni. La filosofia di Allegri è non prenderle. L'assenza di Chiesa e Vlahovic contro il Torino si è sentita. Con loro due la Juve è un'altra squadra".