Juve, Scanavino: "ECA opportunità interessante. Pogba? Stiamo parlando" - JuveNews.eu

Dal ritorno nell'ECA fino al futuro di Pogba e il ruolo di Chiellini: le parole dell'amministratore delegato della Juve Scanavino

Dopo diversi anni di assenza a seguito del progetto Superlega, la Juve è finalmente tornata nell’ECA, il massimo organismo mondiale per club. Intervistato da Sky Sport l’ad bianconero Scanavino ha detto: “È un’opportunità interessante per vivere il rapporto con gli altri club e parlare del presente e futuro del calcio. C’è stata l’occasione di incontrare altri colleghi e approfondire tematiche del calcio giocato. Siamo all’interno di un sistema e un’organizzazione che vuole sviluppare il mondo del calcio. Ci sono anche elementi nel breve, come il fatto che l’ECA che sta negoziando con la FIFA i ricavi per il Mondiale per Club”. Sull’inizio di stagione ha poi aggiunto: “Siamo molto soddisfatti anche se c’è dispiacere per il pareggio contro il Cagliari. Siamo ad inizio di un percorso nuovo che è partito molto bene lo conferma il ruolino in Champions e in campionato. A me fa piacere stare vicino alla squadra sono momenti importanti e formativi per me che sono nel calcio solo da due anni ma penso anche per tutti per dare un senso di gruppo che quest’anno sentiamo molto”.

Juve, le parole di Scanavino

Su Chiellini: “Giorgio ha saputo coniugare l’esperienza di calciatore con altri interessi. Ha studiato, parla le lingue ha diversi interessi nel marketing, nel digitale è una risorsa importante che può portare la sua esperienza di grande calciatore e noi possiamo aiutarlo a crescere nei suoi nuovi ambiti di interesse. Può essere anche esempio per tanti calciatori che sono ancora in attività e che magari ancora non hanno un’idea precisa ul loro futuro”. Chiosa finale su Pogba: “Stiamo parlando con il suo entourage. Pogba è un grande giocatore e certamente può ancora giocare. Sono due anni però che fra infortuni e squalifiche di fatto non ha più giocato. Sono tutti elementi da valutare e comunque confermo che stiamo parlando con il suo staff”.