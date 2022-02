5 momenti di Juventus-Torino

Cinque momenti indimenticabili di Juve-Toro

Per uno come Tevez, cresciuto con i derby di Buenos Aires tra il suo Boca e il River, quelli giocati in Europa – tra Londra e Manchester – devono essergli sembrati versioni più edulcorate. Ciò non toglie che Carlitos non si esalti in ogni contesto: nel primo Juve-Toro che vive allo Stadium va subito in gol e decide la stracittadina, regalando un'esultanza spiegata così: «Mimavo una tromba, strumento molto usato nella cumbia argentina, il mio genere di musica preferito».