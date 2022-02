Allegri: “Derby partita speciale e importante per il campionato”

Il tecnico della Juventus presenta la stracittadina in programma domani sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Torino di Juric

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domani sera dall'anticipo della settima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma all'Allianz Stadium contro il Torino. Il tecnico dei bianconeri MassimilianoAllegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dello stadio bianconero.

DERBY - "Il derby è sempre una partita speciale. Loro hanno un'anima Toro, e in questo è stato bravo Juric a riportare queste caratteristiche e questo dna. Noi giochiamo in casa, ci sarà sold out, nonostante la capienza al 50%, e quindi avremo bisogno anche dei tifosi. È la terza e ultima delle tre partite contro squadre che giocano allo stesso modo, speriamo di aver imparato qualcosa".

CAMBI - "La squadra stava facendo bene contro l'Atalanta, poi abbiamo preso un gol meraviglioso. Giocare contro loro non era semplice, è un buon punto e gli stiamo davanti, con una partita in più. Dobbiamo continuare il nostro percorso e fare un tot di punti per arrivare nelle prime quattro. La partita contro l'Atalanta era più persa che vinta, poi l'abbiamo ripresa. Il pareggio diventerà un risultato ottimo vincendo domani il derby. Poi nel calcio quando pareggi sembra che hai perso punti, ma alla fine del campionato un punto così pesa. Bastava pareggiare all'inizio invece di perdere avevi due punti in più e la classifica era diversa. Non si può sempre vincere, mi piacerebbe ma è difficile, e per questo bisogna fare un tot di punti, anche con i pareggi. Perchè alla fine vinci lo Scudetto o entri in Champions per un punto. A Roma abbiamo vinto una partita insperata, dove i ragazzi sono stati bravi, quindi i punti non sono mai da buttare".

BREMER - "Non parlo di altri giocatori. I giocatori vanno allenati per essere giudicati, perchè sennò il giudizio è superficiale".

TRIDENTE - "Questa è la terza squadra, dopo Verona e Atalanta, che gioca allo stesso modo. Domani è molto complicato, non so se giocheranno tutti e tre".

ASSENTI - "Bonucci ha un affaticamento al polpaccio e non ci sarà, vediamo per la Champions. Benrardeschi non è ancora pronto, Chiellini e Chiesa sono post, Danilo è squalificato, vediamo chi giocherà".

CUADRADO - "Domani gioca terzino a destra".

KEAN - "Sta meglio, domani valuterò se giocare con Morata o Kean. Lui è entrato bene l'altro giorno, e in questo momento che ci sono partite una dietro l'altra diventa importante. Dobbiamo portare a casa la vittoria contro una squadra che ci impegnerà molto sul piano fisico".

PELLEGRINI - "Sono molto contento di Luca, che è voluto rimanere e si è ritagliato il suo spazio. Ha avuto un momento di appannamento che è normale, ora è tornato affidabile".

JUVENTUS - "Sono stati messi da parte gli obiettivi personali, e ora la squadra è la priorità per tutti. Ci conosciamo tutti meglio e siamo più squadra. C'è entusiasmo e voglia di tornare a vincere, in campionato sarà difficile e domani è uno snodo importante per il proseguo della Serie A. Poi martedì ci sarà una partita bella e totalmente differente dalle scorse in campionato".

JURIC - "Juric è un allenatore bravo che ha fatto bene a Verona e lo sta facendo a Torino. Capire come lavorano gli altri allenatori è sempre bello perchè il confronto aiuta a crescere. Non c'è solo un metodo per vincere, molto dipende dalla società dove sei. Juric per caratteristiche si sposa bene con il Torino".

MORATA - "Discutere Morata tecnicamente è follia pura. Sta facendo molto bene, è sereno e tranquillo. Ora dobbiamo concentraci sui tre mesi che mancano, da giocare per fare qualcosa di bello e straordinario. Dobbiamo essere tutti concentrati su questo, poi a giugno vedremo".

TORINO - "Come Verona e Atalanta sono una squadra fisica che da ritmo alla partita, noi dobbiamo assestarci su quel ritmo perché alla fine vengono fuori le qualità tecniche".

CENTROCAMPO - "Gioca uno tra Zakaria e McKennie e uno tra Locatelli e Arthur".

CHAMPIONS - "In Champions ci sono belle partite, anche ieri l'Inter contro il Liverpool ha giocato bene, ma poi è venuta fuori l'esperienza. La Champions ora è cambiata, soprattutto con i gol in trasferta che non valgono doppio e che quindi ti permette di giocare le partite diversamente. Le candidate alla vittoria finale sono le inglesi, il PSG e il Real, ma questo non vuol dire che non si deve avere l'ambizione di vincerla".

ZAKARIA - "Fa meglio l'interno del centrale, poi se deve giocare al centro ha bisogno di uno vicino".

CLIMA - "Ho tanti amici e conoscenti granata che mi stanno stuzzicando in questa settimana".

PRECEDENTI - "I derby non sono mai sbilanciati, loro quando giocano il derby ci mettono sempre il cuore. Sarà una partita difficile e importante per il campionato. Loro vengono da due sconfitte immeritate e saranno arrabbiati, quindi ci vorrà una bella prestazione per preparare al meglio la partita di martedì".