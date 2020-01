Perotti: “Una squadra non può subire due reti così in dieci minuti! Mando un abbraccio di Zaniolo”.

Diego Perotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida dell’Olimpico vinta di misura dalla Juventus contro la Roma. Ecco cosa ha dichiarato: “L’infortunio di Zaniolo è una notizia bruttissima, giovanissimo anche oggi uno dei migliori in campo. Non c’è una spiegazione per questa sfortuna per quanto riguarda gli infortuni. Gli mando un abbraccio, tutta la squadra è con lui spero rientri il prima possibile. Una squadra non può subire due gol in dieci minuti, al di là dell’infortunio, non è possibile incassare due reti così, ora dobbiamo reagire e dimostrare le cose in campo, cosa che oggi non siamo riusciti a fare. Il mio gol ha dato un pò di fiducia, non abbiamo avuto occasioni chiare ma abbiamo avuto il palleggio e costretto la Juventus ad abbassarsi, ci è mancato il gol che ci avrebbe regalato un punto importante. Dobbiamo subito ripartire”.