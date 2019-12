ESCLUSIVA ZUKANOVIC: “Sono in Arabia Saudita da quattro mesi ma a Gennaio voglio tornare nel calcio di alto livello”

di Marco Guido

Ervin Zukanovic, difensore bosniaco che attualmente milita nella formazione dell’Arabia Saudia Al Ahli SC ma che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie del Chievo Verona, Sampdoria, Roma e Genoa, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo parlato della sfida che domani si disputerà a Marassi tra i blucerchiati e la Juventus. Ecco cosa ci ha raccontato:

Come sta andando la stagione all’al-Ahly? Perchè hai deciso di accettare l’esperienza in Arabia Saudita? “Sono andato via semplicemente perchè mi è arrivata questa buona offerta dell’Al Ahly e così ho deciso di accettare e tentare questa avventura in Arabia Saudita. Ormai sono qui da quattro mesi e devo sinceramente confessare che mi manca molto il calcio di alto livello. Mi sento fisicamente molto, a Gennaio sarò libero e non vedo l’ora di tornare a giocare in un calcio di alto livello”.

Mercoledi si gioca Sampdoria-Juventus, che partita ti aspetti di vedere? “Secondo me il reparto offensivo della Sampdoria è molto completo e forte, tutto naturalmente dipenderà dal fatto che i blucerchiati vivranno una serata positiva. E’ comunque sempre difficile giocare a Marassi dove i tifosi di casa riescono a spingere la squadra”.

Il faro della Juventus è il tuo connazionale Pjanic. Pensi che il numero 5 bianconero sia da considerare uno dei migliori tre a livello continentale? “Pjanic è forte e anche quest’anno sta dimostrando il suo valore. E’ sicuramente uno dei più forti in Italia, per quanto riguarda la dimensione continentale dovrà fare bene con la Juventus in Champions dove affronterà i più grandi centrocampisti del vecchio continente”.

Pensi che la Juventus possa giocare contemporaneamente con Ronaldo, Higuain e Dybala? “Secondo me assolutamente si, sono tre grandi giocatori che possono giocare assieme, non vedo perchè no”.

De Ligt è stato l’acquisto più costoso dell’estate bianconera, credi che possa diventare un perno della difesa bianconera del futuro? “Non credo che la Juventus abbia fatto un investimento così importante senza esser sicura che De Ligt sia un grandissimo giocatore. L’olandese è molto giovane, può solamente crescere ma sta già dimostrando di essere un ottimo giocatore”.

Con la maglia blucerchiata hai giocato solamente sei mesi, che ricordi hai di quell’esperienza? “Con la maglia blucerchiata ho giocato solamente sei mesi nei quali ho fatto molto bene ed infatti a Gennaio arrivò la chiamata della Roma che accettai”.

Ringraziamo naturalmente Ervin Zukanovic per la cortese disponibilità.