ESCLUSIVA SISSOKO: “Juve-Fiorentina? E’ sempre un derby ma vinceranno i bianconeri. Ramsey diventerà un giocatore importante per la Juventus”.

di Marco Guido

Momo Sissoko, ex centrocampista che, dopo aver disputato tre stagioni alla Juventus, ha anche indossato per sei mesi nelle fila della Fiorentina e proprio per questo motivo abbiamo deciso di intervistarlo parlando naturalmente della sfida che Domenica si disputerà allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i viola. Ecco cosa ci ha raccontato:

Hai dato L addio al calcio ufficialmente da poco, ora cosa stai facendo? “Mi sento bene anche se è stata una decisione difficile da assumere ma sono convinto di aver fatto quello che dovevo fare. Ora mi sto godendo i miei bambini con cui riesco a trascorrere più tempo. Sto lavorando su quello che verrà nel mio post-calcio giocato”.

Domenica si gioca Juventus-Fiorentina, che partita ti aspetti di vedere? “Mi aspetto una partita difficile come sempre anche se la Juventus sulla carta è favorita. Questa partita è sempre un derby, una gara complicata anche se i bianconeri grazie alla propria grande qualità riuscirà a prevalere sui viola”.

Ti ha sorpreso la brutta sconfitta di Napoli subita dalla squadra di mister Sarri? “Ho visto la partita ma non sono rimasto eccessivamente sorpreso perchè il Napoli è una squadra molto forte e la Juventus non ha certamente disputato una delle sue migliori partite. Nel calcio si può sempre perdere una partita ma adesso arrivano tante partite difficili ed importanti come ad esempio la Champions League che ricomincerà tra poco e quindi i bianconeri devono ripartire con un successo sulla formazione viola”.

La tua favorita per lo scudetto è sempre la Juventus? “Secondo me la Juventus è la mia favorita anche se l’Inter sta facendo un ottimo mercato di riparazione. I bianconeri però credo abbiano ancora un organico superiore ai nerazzurri e quindi alla fine riusciranno a conquistare l’ennesimo scudetto”.

Ti chiedo un giudizio su Ramsey, credi che possa far bene in bianconero? “Ramsey è un grandissimo giocatore, con grande qualità e che aveva fatto benissimo all’Arsenal. E’ normale che il cambio di paese e di campionato lo obblighi ad un periodo di ambientamento ma credo che pian piano crescerà insieme alla conoscenza della nuova realtà in cui è arrivato. Diventerà sicuramente un giocatore importante per la Juventus”.

Ti aveva sorpreso L esonero di Montella che ti aveva allenato proprio nella tua esperienza vissuta a Firenze?“Nel calcio quando mancano i risultati, la prima persona che paga è sempre l’allenatore però penso che questa decisione sia stata un pò frettolosa. La Fiorentina ha bisogno di un allenatore che faccia crescere la squadra viola e che possa portare la squadra a qualificarsi per la prossima Europa League”.

Sembra che Florenzi stia firmando per il Valencia, cosa pensi di questo trasferimento? Cosa attende L esterno italiano? “Florenzi troverà una squadra molto competitiva, bel tempo (ride) ed un campionato come la Liga che è molto difficile e tecnico. Credo che lui abbia le doti per poter far bene a Valencia”.

Progetti per il futuro? “Sto lavorando per diventare Direttore Sportivo ma prima di iniziare questa professione, mi piacerebbe lavorare coi giovani nelle vesti di procuratore e trasmettere tutto quello che ho vissuto ed imparato nel corso della mia carriera”.

Ringraziamo naturalmente Momo Sissoko per la cortese disponibilità.