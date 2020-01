ESCLUSIVA AVRAMOV: “Nainggolan è un giocatore completo! La Juve supererà brillantemente questo periodo di calo!”

di Marco Guido

Vlada Avramov, ex portiere che ha disputato anche tre stagioni nella fila del Cagliari, ora preparatore dei portieri della formazione ungherese dell’Honved, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo parlato della sfida che Lunedì si disputerà allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i sardi. Ecco cosa ha raccontato:

Lunedì si gioca Juventus-Cagliari, che partita ti aspetti di vedere? “Credo che Juventus-Cagliari possa essere una partita interessante in quanto il Cagliari viene da due risultati negativi e sicuramente vorrà invertire il trend”.

Quale può essere il giocatore del Cagliari che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Joao Pedro e Radja Nainggolan sono i due giocatori più pericolosi. Radja è un giocatore completo e tra i migliori tiratori dalla distanza”

Ti ha sorpreso la sconfitta in Supercoppa della Juve contro la Lazio e questo periodo non brillantissimo della formazione bianconera? “Personalmente non mi ha sorpreso in quanto la Lazio di Simone Inzaghi sviluppa situazioni di gioco molto interessanti e dinamiche applicando con personalità il 3-5-2. Per quanto riguarda la Juventus penso che sia difficile poter giudicare la squadra prima in classifica dopo una sconfitta. ci sono periodi di calo, sono ciclici e la Juventus credo lo supererà brillantemente”.

Siamo arrivati quasi a metà della stagione: credi che l’impronta del nuovo tecnico Sarri si inizi ad intravedere? “La mano di Sarri si è vista sin da subito con l’idea dei calciatori di costruire dal basso dando la priorità a giocate corte e ad agli inserimenti delle punte”.

Dove può arrivare il Cagliari di Maran? “Il Cagliari di Maran credo possa lottare fino alla fine per un posto in Europa . Ha una rosa importante a disposizione con giocatori che hanno già avuto esperienza sia internazionale che europea”.

Ti chiedo un giudizio su Olsen che Lunedì rientra dalla squalifica. Cosa pensi del portiere svedese? “Olsen mi piace e ha fatto molto bene finora, tra un pò rientra Cragno e sarà difficile scegliere chi giocherà ma Cragno ha fatto benissimo negli ultimi anni, soprattutto nell’ultima stagione”.

A Cagliari hai vissuto tre stagioni, che ricordi hai di quell’esperienza? “E’ stata l’esperienza più bella in quattordici anni di carriera da quando sono arrivato in Italia, Sono stati tre anni meravigliosi, vissuti insieme a giocatori del calibro di Conti, Radja, Cossu, Diego Lopez e Agostini… “.

Come sta andando la tua stagione all’Honved? Ti piacerebbe tornare a lavorare in Italia? “All’Honved mi trovo molto bene, Sannino sta facendo un grande lavoro ed abbiamo fatto anche preliminari di Europa League…Sono sicuro che un giorno allenerò i portieri in qualche squadra della serie A italiana. Questa è la mia terza esperienza da allenatore dei portieri: dopo esser stato con Prandelli a Dubai, l’anno scorso a Brescia con Suazo,ed adesso qua con Sannino all’Honved”.

Ringraziamo naturalmente Vlada Avramov per la cortese disponibilità.