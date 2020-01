ESCLUSIVA ANDRE’ CRUZ: “Napoli-Juve? Mi aspetto di vedere una bella partita e mi auguro che possa vincere il mio Napoli”

di Marco Guido

L’ex difensore brasiliano Andrè Cruz che ha indossato per tre stagioni la maglia del Napoli, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo naturalmente parlato della sfida che Domenica si disputerà allo Stadio San Paolo tra i partenopei e la Juventus di mister Sarri. Ecco cosa ci ha raccontato:

Domenica si gioca Napoli-Juventus, che partita ti aspetti di vedere? “Personalmente spero di assistere ad una vittoria di quella che è stata la mia squadra, il Napoli. Al San Paolo si gioca davanti a 60-80 mila tifosi che saranno impazziti per la squadra azzurra, quindi mi aspetto di vedere una bella partita e ribadisco spero nella piena conquista della posta in palio da parte dei partenopei anche se naturalmente non sarà facile perchè la Juventus è fortissima ed è la principale candidata alla conquista dello scudetto”.

Quale può essere il giocatore del Napoli che potrà creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Credo che i giocatori più importanti del Napoli siano Insigne, Milik e Mertens che però non sarà della partita a causa di un infortunio. Sono tanti i giocatori a disposizione di Gattuso che possono creare problemi alla retroguardia bianconera”.

Ricordi l’atmosfera che si vive prima della sfida sempre molto sentita ai piedi del Vesuvio? “L’atmosfera a Napoli e al San Paolo è sempre fantastica. Io che ci ho giocato faccio fatica a dimenticare quel pubblico, un calore praticamente unico che si può vivere credo solamente a Napoli”.

Juventus, Inter o Lazio: qual’è la tua favorita per la conquista dello scudetto? “Credo che la Juventus sia ancora più forte delle altre e quindi i bianconeri sono ancora i grandi favoriti per la conquista dello scudetto”.

Credi che Gattuso possa risollevare questo Napoli in crisi? “Il Napoli è una bella squadra, credo che debba ritrovare l’atteggiamento giusto ed i risultati positivi. Per raggiungere quest’ultimi bisogna sempre lavorare con grande intensità e su questo sono convinto che Gattuso riuscirà a far rendere al meglio la formazione partenopea”.

A Napoli hai vissuto tre stagioni, che ricordi hai di quell’esperienza? “Credo che siano state tre stagioni molto positive, nelle quali sono riuscito ad esprimermi al meglio, ricordo di aver disputato tante bellissime partite e anche diversi gol. Purtroppo in quelle annate non siamo riusciti a conquistare nè scudetti, nè Coppa Italia ma ho un ottimo ricordo di quell’esperienza dove sono riuscito anche a crearmi tante belle amicizie”.

Qual’è stato il giocatore con cui hai legato maggiormente a Napoli? “Devo fare sicuramente due nomi: Fabio Pecchia e Luca Altomare”.

Nonostante tu fossi un difensore, nel corso della tua carriera sei riuscito a segnare molti gol. Qual’è quello a cui sei maggiormente legato e che ti ricordi meglio? “Senza ombra di dubbio quello che ho segnato con la nazionale del Brasile contro l’Italia allo Stadio Dall’Ara di Bologna nel 1989, semplicemente fantastico”.

Ringraziamo naturalmente Andrè Cruz per la cortese disponibilità.