Buffon: “Record? Me lo sono meritato. Non penso a smettere”

TORINO – La Juve vince a Genova con la Sampdoria e chiude il 2019 in vetta alla classifica, in attesa di sapere se in solitaria o con l’Inter. Nella gara di Marassi però per un attimo il risultato è passato in secondo piano, così come i gran gol di Dybala e Ronaldo, quando al fischio d’inizio Buffon ha raggiunto le 647 gare in Serie A, è record insieme a Maldini. Il portiere a fine gara ha parlato a JTV: “Sono molto felice del record, me lo sono meritato. Ci arrivo a quasi 42 anni ma mi sento bene sia a livello fisico che mentale. Sono molto contento soprattutto per la vittoria e per essere in cima nel 2019. Mi sento un punto di riferimento per la squadra e con umiltà mi metto sempre a disposizione per ottenere i risultati. Nelle ultime 200-300 ho ragionato sempre per la squadra e non in maniera individuale, facendo anche sacrifici, e questo mi gratifica. Futuro? Farei un torto a me stesso se smettessi di giocare adesso. 648? Spero di farla con la Juve ancora in cima alla classifica”.