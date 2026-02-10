WOMEN| Wolfsburg-Juventus, dove vedere il match in TV e in streaming

La Juventus Women scenderà in campo giovedì 12 febbraio per l’andata dei playoff di Champions. Scopriamo come e dove seguire la gara europea.

La Juventus Women si prepara a scendere in campo per il prossimo impegno europeo. Le bianconere guidate da mister Canzi, giocheranno giovedì 12 febbraio il match contro le tedesche del Wolfsburg. La gara che sarà valida per l’andata dei playoff di Champions League, avrà inizio alle ore 18:45.

Nel mentre, la Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale, ha informato tutti i tifosi bianconeri su dove sarà possibile guardare il match sia in televisione che in streaming. Di seguito la nota del club:

UWCL | WOLFSBURG-JUVENTUS WOMEN

“La sfida tra le bianconere e la squadra tedesca sarà visibile in esclusiva su Disney+tramite Smart TV in diretta streaming”.