WOMEN | Wolfsburg-Juve, Bonansea: “Abbiamo giocato una grande partita. Al ritorno…”

Le dichiarazioni della calciatrice bianconera pronunciate al termine del match di Champions League contro il Wolfsburg

Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus Women, ieri sera ha commentato la partita disputata e pareggiata dalle bianconere nel match di UEFA Women’s Champions League contro il Wolfsburg. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal club bianconero:

“Siamo sicuramente infastidite dal non essere riuscite a portare a casa la vittoria, ma sappiamo come vanno le cose in campo: può succedere di tutto fino all’ultimo istante. Siamo felici però della gara che abbiamo disputato, abbiamo giocato una grande partita, potevamo fare magari anche un altro gol nel primo tempo. Penso che dobbiamo essere orgogliose di quanto fatto oggi. L’attitudine e l’atteggiamento sono stati quelli giusti e dovremo riuscire a riproporli anche nel match di ritorno che ci attende in casa tra una settimana, mi aspetto una grande sfida anche all’Allianz Stadium: non sarà semplice, ma il nostro obiettivo sarà quello di provare a vincere e conquistare la qualificazione”.