WOMEN| Ufficializzate data e sede della finale di Supercoppa

Scopriamo data e ora della finale di Supercoppa italiana femminile. La Juventus Women si contenderà il titolo con la Roma.

La FIGC, tramite un comunicato ufficiale, ha ufficializzato data e sede della finale di Supercoppa italiana femminile. A contendersi il trofeo saranno la Juventus Women e la Roma Women. Di seguito il comunicato della federazione italiana:

“Sarà lo stadio ‘Adriatico-Giovanni Cornacchia’ di Pescara a ospitare, domenica 11 gennaio alle 15 (diretta Rai 2 e Sky e in streaming su RaiPlay e NOW) la 29esima edizione della Supercoppa Women. Per la prima volta sarà assegnata in Abruzzo. A contendersi il trofeo saranno la Juventus, campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia, e la Roma, sconfitta nel maggio scorso nella finale di Coppa Italia disputata a Como. Sarà la seconda finale della stagione tra Juventus e Roma, dopo quella della Serie A Women’s Cup vinta a settembre dalle bianconere a Castellammare di Stabia.

La Roma, detentrice del titolo dopo il 3-1 dello scorso gennaio alla Fiorentina a La Spezia, giocherà la Supercoppa (vinta anche nel novembre 2022, proprio sulla Juventus, a Parma) per il sesto anno di fila. La Juventus, invece, tornerà protagonista dopo il trionfo del gennaio 2024 a Cremona sulla Roma, il quarto nella storia del club bianconero dopo i tre consecutivi tra l’ottobre 2019 e il gennaio 2022.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti e le procedure di accreditamento per i media, i possessori di tessere CONI/FIGC e le persone con disabilità”.