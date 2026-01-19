WOMEN| Ufficiale la cessione di Gloria Sliskovic

La Juventus, tramite comunicato ufficiale sul proprio sito web, ha annunciato la cessione di Gloria Sliskovic all’Hamburger Sport-Verein. Leggiamo il comunicato della società bianconera:
“È ufficiale la cessione a titolo definitivo di Gloria Sliskovic all’Hamburger Sport-Verein, squadra tedesca che milita nel campionato di terza divisione.
Difensore classe 2005, arrivata dal Sarajevo nell’estate 2023, ha fatto il suo esordio con la Prima Squadra femminile nell’ottobre di quell’anno in Coppa Italia contro il Chievo Verona, giocando poi in prestito al Napoli Femminile dal luglio 2024.
Buona fortuna per questa nuova avventura, Gloria!”