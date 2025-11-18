WOMEN| Ufficiale il rinnovo di contratto per Anna Copelli

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che Anna Copelli ha rinnovato il suo accordo con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028. Qui sotto il comunicato ufficiale della società bianconera:

Copelli, aggregata più volte in allenamento già nella passata stagione con la Prima Squadra femminile e convocata per una gara di campionato da mister Canzi, sta continuando il suo percorso di crescita con l’Under 19 di mister Bruzzano – reduce dalle grandi vittorie della scorsa primavera e protagonista anche in questa annata.