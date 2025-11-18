WOMEN| Ufficiale il rinnovo di contratto per Anna Copelli

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che Anna Copelli ha rinnovato il suo accordo con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028. Qui sotto il comunicato ufficiale della società bianconera:
“Grande soddisfazione per Anna Copelli che, dopo aver firmato lo scorso aprile il primo contratto da professionista, rinnova il suo accordo con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028.
Copelli, aggregata più volte in allenamento già nella passata stagione con la Prima Squadra femminile e convocata per una gara di campionato da mister Canzi, sta continuando il suo percorso di crescita con l’Under 19 di mister Bruzzano – reduce dalle grandi vittorie della scorsa primavera e protagonista anche in questa annata.
L’attaccante classe 2008 diventa così un altro esempio di come la Juventus Women lavori in piena sinergia con il settore giovanile, puntando sulla crescita delle ragazze che fanno parte della famiglia bianconera”.
Congratulazioni Anna!