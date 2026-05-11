La storia tra la Juventus Women e Ana Capeta è destina a continuare. Con un annuncio sul proprio sito ufficiale, i bianconeri hanno comunicato il riscatto della giocatrice portoghese numero 7. Di seguito il comunicato:

"Il futuro di Ana Capeta sarà ancora a tinte bianconere. La Juventus Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante portoghese dallo Sporting CP: la numero 7 ha siglato un accordo che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028".

Sbarcata a Torino all’inizio di febbraio con la formula del prestito, Ana Capeta ha impiegato pochissimo tempo per entrare nei meccanismi della Juventus Women e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Fin dalle prime apparizioni ha messo in evidenza le sue qualità principali: fiuto del gol, capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e grande disponibilità al lavoro tattico richiesto dallo staff tecnico. L’impatto sul rendimento della squadra è stato immediato e tangibile. In appena dodici presenze complessive tra campionato e coppe, l’attaccante classe 1997 ha già realizzato sei reti, numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola la sua importanza nel reparto avanzato bianconero. La rapidità con cui si è inserita nel gruppo e la continuità sotto porta l’hanno resa in breve tempo un punto di riferimento affidabile per l’attacco juventino, capace di incidere sia da titolare sia a gara in corso.