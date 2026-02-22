Da pochi minuti la Juventus sul proprio sito ufficiale ha reso nota la formazione della Juventus Women che scenderà in campo nel match contro la Ternana. Di seguito l’undici titolare delle bianconere:
SERIE A WOMEN | TERNANA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Ternana: Schroffenegger; Breitner, Pacioni, Peruzzo, Pirone, Ciccotti, Pellegrino Cimo, Petrara, Massimino, Di Giammarino, Soares Martins. A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Corrado, Faria Gomes, Pastrenge, Lazaro Torres, Porcarelli, Labate, Vigilucci, Erzen, Regazzoli, Ripamonti. Allenatore: Mauro Ardizzone.
Juventus Women: Rusek; Harviken, Capeta, Rosucci, Walti, Vangsgaard, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Pinto, Brighton. A disposizione: De Jong, Martinazzi, Schatzer, Beccari, Bonansea, Godo, Salvai, Moretti, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi