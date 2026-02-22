JuveNews.eu
Pubblicità

WOMEN | Ternana-Juventus, le formazioni ufficiali

Lorenzo Focolari – 22 Febbraio, 11:34

Juventus Women

La formazione della Juventus Women che scenderà in campo oggi nella partita contro la Ternana: le scelte di mister Canzi

Da pochi minuti la Juventus sul proprio sito ufficiale ha reso nota la formazione della Juventus Women che scenderà in campo nel match contro la Ternana. Di seguito l’undici titolare delle bianconere:

SERIE A WOMEN | TERNANA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ternana: Schroffenegger; Breitner, Pacioni, Peruzzo, Pirone, Ciccotti, Pellegrino Cimo, Petrara, Massimino, Di Giammarino, Soares Martins. A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Corrado, Faria Gomes, Pastrenge, Lazaro Torres, Porcarelli, Labate, Vigilucci, Erzen, Regazzoli, Ripamonti. Allenatore: Mauro Ardizzone.

Juventus Women: Rusek; Harviken, Capeta, Rosucci, Walti, Vangsgaard, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Pinto, Brighton. A disposizione: De Jong, Martinazzi, Schatzer, Beccari, Bonansea, Godo, Salvai, Moretti, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi