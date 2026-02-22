WOMEN | Ternana-Juventus, Canzi: “Sarà una partita molto complicata”

Le parole con cui mister Canzi, allenatore della Juventus Women, ha presentato la gara con la Ternana, prevista oggi alle ore 12:30

Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Women, nella giornata di ha presentato la partita che le sue calciatrici dovranno affrontare oggi, alle ore 12:30, contro la Ternana Women. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito:

“LA REAZIONE EMOTIVA DOPO LA SERATA DI UWCL

«La squadra ha reagito con grande rabbia, rabbia sportiva, all’eliminazione in Women’s Champions League contro il Wolfsburg. Credo che dopo due prestazioni di questo genere fosse improbabile non accedere ai quarti di finale, però conosciamo il calcio e sappiamo che queste cose possono succedere. Questa rabbia adesso deve trasformarsi in prestazione agonistica nella prossima partita».

LE CONDIZIONI DEL GRUPPO

«Quella contro la Ternana sarà l’ottava partita in 28 giorni, penso che questo numero dica tutto. Devo sicuramente ringraziare i miei collaboratori perchè grazie al loro lavoro posso contare su quasi tutta la rosa. Siamo arrivate a quest’ultimo appuntamento prima della sosta per le Nazionali in ottime condizioni, al di là di qualche piccolo trauma; avrò la possibilità di schierare la migliore formazione possibile considerando anche il livello di stanchezza delle ragazze ed evitando, così, in formazione giocatrici logorate fisicamente».

L’ULTIMA GARA PRIMA DELLA SOSTA

«La Ternana è una squadra che ha un obiettivo molto chiaro, la salvezza, e se la sta giocando molto bene. Hanno cambiato il tecnico da poco e sono ancora in una fase di rodaggio. Sarà una partita molto complicata anche per questioni ambientali: giocheremo in un campo molto diverso da quello a cui siamo abituate, è uno dei pochi sintetici ed è anche molto piccolo. Dovremo essere brave a far sì che questo non sia un problema».

LA CORSA SCUDETTO