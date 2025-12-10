WOMEN | St. Polten-Juve, Girelli in conferenza: “Felice per la doppietta personale”

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, ieri sera al termine della gara di Champions League femminile contro il St. Polten è intervenuta in conferenza stampa. Questo il suo pensiero riguardo all’importante vittoria per 5-0 conquistata contro la squadra austriaca:
“Sapevamo quanto fosse importante vincere, anche considerando quanto di buono abbiamo fatto finora nella League Phase. Siamo partiti bene sin dal primo minuto, e sono felice per la doppietta personale: avrei potuto segnare anche il terzo gol nel finale (ride, ndr).
Sul quarto e quinto gol ho preferito fare la finta e lasciare scorrere il pallone, perché conosco le mie compagne; era complicato tirare in porta e sono contenta che Pinto e Krumbiegel siano riuscite a trovare la rete. Per me è una gioia segnare, ma lo è altrettanto vedere le altre compagne andare in gol.
Contro Bayern Monaco e Lione abbiamo perso punti che forse meritavamo, quindi i 10 punti in classifica ci stanno stretti rispetto a quanto dimostrato finora in Europa. Contro il Manchester United sarà dura, ma giocheremo nel nostro stadio, sperando di avere tanto pubblico a sostenerci e a darci la carica. Vedremo come andrà“.