WOMEN | St. Polten-Juve, Girelli in conferenza: “Felice per la doppietta personale”

Le parole rilasciate dalla calciatrice bianconera in conferenza stampa al termine della partita disputata contro il St. Polten

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, ieri sera al termine della gara di Champions League femminile contro il St. Polten è intervenuta in conferenza stampa. Questo il suo pensiero riguardo all’importante vittoria per 5-0 conquistata contro la squadra austriaca:

“Sapevamo quanto fosse importante vincere, anche considerando quanto di buono abbiamo fatto finora nella League Phase. Siamo partiti bene sin dal primo minuto, e sono felice per la doppietta personale: avrei potuto segnare anche il terzo gol nel finale (ride, ndr).

Sul quarto e quinto gol ho preferito fare la finta e lasciare scorrere il pallone, perché conosco le mie compagne; era complicato tirare in porta e sono contenta che Pinto e Krumbiegel siano riuscite a trovare la rete. Per me è una gioia segnare, ma lo è altrettanto vedere le altre compagne andare in gol.

Contro Bayern Monaco e Lione abbiamo perso punti che forse meritavamo, quindi i 10 punti in classifica ci stanno stretti rispetto a quanto dimostrato finora in Europa. Contro il Manchester United sarà dura, ma giocheremo nel nostro stadio, sperando di avere tanto pubblico a sostenerci e a darci la carica. Vedremo come andrà“.