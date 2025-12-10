WOMEN | St. Polten-Juve, Canzi in conferenza: "Sono felice della prestazione perchè..."

Le parole del tecnico bianconero rilasciate in conferenza stampa al termine del match di Champions League contro il St. Polten

Al termine del match di Champions League femminile disputato tra St.Polten e Juventus Women (conclusosi con un grande successo delle bianconere per 5-0) mister Canzi è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico bianconero:

“Sono felice della prestazione perché non era affatto facile; il risultato finale racconta una partita diversa da quella reale: è stata complicata, e siamo stati bravi a renderla più agevole sin dal primo minuto. A fine primo tempo ho spiegato alle ragazze l’importanza di essere il più concrete possibile, perché la differenza reti conta, e quindi dovevamo spingere senza calare l’intensità per tutti i 90 minuti. Mi sento davvero fortunato ad allenare giocatrici come Girelli, che mettono sempre la squadra al primo posto rispetto all’interesse personale. Quei gol e quelle giocate nascono anche da questa predisposizione, oltre che dal lavoro svolto in allenamento.

Contro lo United daremo il massimo, consapevoli che ci aspetta una grande opportunità. Ho visto una squadra pronta al sacrificio, capace di correre indietro quando necessario. Fino a domani festeggeremo questo ottimo risultato, ma poi sarà fondamentale concentrarsi sui prossimi appuntamenti. Lo scorso anno giocavamo con tre attaccanti, all’inizio di questa stagione siamo passati al 3-5-2, e ora stiamo tornando a uno schieramento con tre giocatrici offensive, che fa parte della nostra identità e del nostro modo di interpretare il gioco“.