WOMEN | Statistiche e dati di Fiorentina-Juventus

La vittoria per 2-1 della Juventus Women contro la Fiorentina ha regalato 3 punti fondamentali per il campionato delle bianconere.

Fiorentina-Juventus: i numeri del post gara

La trasferta contro la Fiorentina Femminile consegna alla Juventus Women non solo tre punti pesanti, ma anche una serie di dati che fotografano il momento delle bianconere. La squadra ha allungato a sette la striscia di trasferte consecutive senza sconfitte tra tutte le competizioni (quattro vittorie e tre pareggi), un risultato che non si vedeva dal periodo tra maggio e novembre 2024, quando la serie positiva arrivò addirittura a dieci gare.

La sfida di Firenze ha avuto anche un valore simbolico: è stata la 200ª partita della Juventus in Serie A, con un bilancio impressionante di 154 vittorie, 23 pareggi e 23 sconfitte. Inoltre, per la terza volta nella sua storia, la Juve ha vinto tutte le gare stagionali disputate contro la Fiorentina in tutte le competizioni: era già successo nel 2019/20 e nel 2020/21, mentre nel 2025/26 il percorso è perfetto con quattro successi su quattro.

Il gol di Thomas

Tra le protagoniste spicca Lindsey Thomas, tornata al gol in Serie A dopo 776 giorni dall’ultima volta (18 febbraio 2024 contro il Napoli). Per l’attaccante è il terzo centro contro la Fiorentina nel massimo campionato, dopo la doppietta realizzata nel 2022 con la maglia del Milan. Thomas ha così superato una partecipazione attiva tra gol e assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2023/24. Non solo: è stata tra le migliori in campo anche nei duelli (sette vinti, come Lia Wälti) ed è risultata la bianconera con più dribbling tentati.

Salvai contro la Fiorentina

Importante anche il contributo di Cecilia Salvai, che con questo gol diventa la squadra contro cui ha segnato di più in Serie A (sei reti). Contro la Fiorentina, in particolare, ha realizzato tre gol: almeno due in più rispetto a qualsiasi altra avversaria affrontata nel torneo. Per Salvai si tratta inoltre della prima squadra contro cui è andata a segno in più di una partita con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni.

La prova di Lia Wälti

A completare il quadro c’è la regia di Lia Wälti: con l’assist servito a Firenze, la centrocampista sale a quattro passaggi decisivi nel 2026, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra giocatrice bianconera nello stesso periodo. Numeri che raccontano, meglio di ogni parola, il peso specifico delle protagoniste juventine.