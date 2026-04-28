Gli esami svolti oggi dalla calciatrice bianconera hanno evidenziato la lesione del crociato. Confermate quindi le sensazioni dopo il brutto infortunio rimediato contro la Roma.
Stagione finita per l’attaccante della Juventus Women Chiara Beccari. La calciatrice ha riportato la lesione del crociato. Di seguire il bollettino medico della società bianconera:
“A seguito di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro riportato nel corso della partita Juventus-Roma, Chiara Beccari è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la calciatrice verrà sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del LCA”.
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